DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elma Tatlısı

Elma Tatlısı

Elma Tatlısı
  • 9 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

9 adet elma

18 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı su

3-4 adet karanfil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı

dövülmüş ceviz

Yarım su bardağı kuru üzüm



Kreması için:

1 kg süt

1 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 çorba kaşığı margarin

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Tencereye dizip üzerine su ve karanfili
ilave edin. Elmalar yumuşayana kadar pişirin ve servis tabağına alın. Ayrı bir kapta tarçın, dövülmüş ceviz
ve kuru üzümü karıştırın. Elmaların ortalarına bu karışımı pay edin. Diğer tarafta krema için sütü bir tencereye
alıp önce unu daha sonra buğday nişastasını azar azar ilave ederek sürekli karıştırın. Toz şekeri ilave edin ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilya ve margarini ekleyin. Krema
ılındıktan sonra elmaların üzerine dökün. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN