Elma Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Tencereye dizip üzerine su ve karanfili

ilave edin. Elmalar yumuşayana kadar pişirin ve servis tabağına alın. Ayrı bir kapta tarçın, dövülmüş ceviz

ve kuru üzümü karıştırın. Elmaların ortalarına bu karışımı pay edin. Diğer tarafta krema için sütü bir tencereye

alıp önce unu daha sonra buğday nişastasını azar azar ilave ederek sürekli karıştırın. Toz şekeri ilave edin ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilya ve margarini ekleyin. Krema

ılındıktan sonra elmaların üzerine dökün. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.