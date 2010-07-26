Elma Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
9 adet elma
18 çorba kaşığı toz şeker
2 su bardağı su
3-4 adet karanfil
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı
dövülmüş ceviz
Yarım su bardağı kuru üzüm
Kreması için:
1 kg süt
1 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı buğday nişastası
1 su bardağı toz şeker
2 paket vanilya
1 çorba kaşığı margarin
YAPILIŞI
Elmaların kabuklarını soyup ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Tencereye dizip üzerine su ve karanfili
ilave edin. Elmalar yumuşayana kadar pişirin ve servis tabağına alın. Ayrı bir kapta tarçın, dövülmüş ceviz
ve kuru üzümü karıştırın. Elmaların ortalarına bu karışımı pay edin. Diğer tarafta krema için sütü bir tencereye
alıp önce unu daha sonra buğday nişastasını azar azar ilave ederek sürekli karıştırın. Toz şekeri ilave edin ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilya ve margarini ekleyin. Krema
ılındıktan sonra elmaların üzerine dökün. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.