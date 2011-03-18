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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elma Tatlısı

Elma Tatlısı

Elma Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yeşil elma

Yarım su bardağı limon suyu

Bir buçuk çay bardağı un

1 çorba kaşığı rendelenmiş limonun kabuğu

1 adet yumurta

1 paket krem şanti

Nar taneleri

Kızartmak için:

Sıvı yağ



Üzerine:

4 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soymadan çekirdek yuvalarını kabak oyacağı veya kaşıkla temizleyin. 1 cm kalınlığında ve yuvarlak şekilde dilimleyin. Dilimlerin kararmaması için üzerine limon suyu gezdirin.
Un, rendelenmiş limon kabuğu ve yumurtayı iyice karıştırarak koyu kıvamlı bir harç hazırlayın. Elma dilimlerini önlü arkalı harca bulayın. Kızgın sıvı yağda kızartın. Servis tabağına alarak ortasına krem şanti yerleştirin. Krem şantinin üzerini nar taneleri ile süsleyin. Pudra şekeri serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Elma yerine sert armut da kullanabilirsiniz.
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