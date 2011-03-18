Elma Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yeşil elma
Yarım su bardağı limon suyu
Bir buçuk çay bardağı un
1 çorba kaşığı rendelenmiş limonun kabuğu
1 adet yumurta
1 paket krem şanti
Nar taneleri
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Üzerine:
4 çorba kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
Elmaların kabuklarını soymadan çekirdek yuvalarını kabak oyacağı veya kaşıkla temizleyin. 1 cm kalınlığında ve yuvarlak şekilde dilimleyin. Dilimlerin kararmaması için üzerine limon suyu gezdirin.
Un, rendelenmiş limon kabuğu ve yumurtayı iyice karıştırarak koyu kıvamlı bir harç hazırlayın. Elma dilimlerini önlü arkalı harca bulayın. Kızgın sıvı yağda kızartın. Servis tabağına alarak ortasına krem şanti yerleştirin. Krem şantinin üzerini nar taneleri ile süsleyin. Pudra şekeri serperek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Elma yerine sert armut da kullanabilirsiniz.