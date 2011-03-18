Elma Tatlısı

Sofra Tarifi

4 adet yeşil elma Yarım su bardağı limon suyu Bir buçuk çay bardağı un 1 çorba kaşığı rendelenmiş limonun kabuğu 1 adet yumurta 1 paket krem şanti Nar taneleri Kızartmak için: Sıvı yağ Üzerine: 4 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soymadan çekirdek yuvalarını kabak oyacağı veya kaşıkla temizleyin. 1 cm kalınlığında ve yuvarlak şekilde dilimleyin. Dilimlerin kararmaması için üzerine limon suyu gezdirin.

Un, rendelenmiş limon kabuğu ve yumurtayı iyice karıştırarak koyu kıvamlı bir harç hazırlayın. Elma dilimlerini önlü arkalı harca bulayın. Kızgın sıvı yağda kızartın. Servis tabağına alarak ortasına krem şanti yerleştirin. Krem şantinin üzerini nar taneleri ile süsleyin. Pudra şekeri serperek servis yapın.