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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Krep

Elmalı Krep

Elmalı Krep
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı un

Bir tutam tuz

2 paket vanilya

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı su

Zeytinyağı

Bir tutam tarçın

2 adet yeşil elma

1 tatlı kaşığı tereyağı

Kızartmak için: Sıvı yağ

Süslemek için: Süzme bal, pudra şekeri

YAPILIŞI

Öncelikle 1 adet yumurta, tuz, şeker, 1 paket vanilya ve unu iyice çırpın. Suyu ekleyip, biraz daha çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavaya biraz zeytinyağı koyup, ocağa alın. Bir kepçe krep hamurundan tavaya koyup, önlü arkalı pişirin. Servis tabağına alıp, soğumaya bırakın (hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın) Elmaları soyup dörde bölün. İçini temizledikten sonra ince ince doğrayın. Bir kapta elmaları, tarçın ve 1 paket vanilya ile ovarak karıştırın. Yine yapışmaz yüzeyli bir tavaya tereyağını koyup elmaları birkaç dakika kızartın. Kalan yumurta sarısını, soğuyan kreplerin üzerine sürün. Kreplerin ortasına elmaları yerleştirip, rulo yaparak sarın. Kenarlarını bıçakla düzeltin. Kızgın sıvı yağda kızartın. Kızaran krepleri servis tabağına alın. Süzme balı üzerine gezdirin. Daha sonra, pudra şekeri serpin ve servis yapın.
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