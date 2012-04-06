Elmalı Linzer Turta (Avusturya Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve toz şekeri bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine yumurta sarısı ilave edin. Tuz, toz fındık ve unu ekleyip iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru tart kalıbına yayın. Elmaları incecik dilimleyin. Tarçın ve kuru üzümle karıştırın. Hamurun üzerine düzgünce yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Arzunuza göre badem ya da antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.