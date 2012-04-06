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Elmalı Linzer Turta (Avusturya Mutfağı)

Elmalı Linzer Turta (Avusturya Mutfağı)
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı toz fındık

2 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

İçine: 3 adet ekşi elma

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı kuru üzüm

Süslemek için: Kıyılmış badem

Antep fıstığı

YAPILIŞI

Tereyağı ve toz şekeri bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine yumurta sarısı ilave edin. Tuz, toz fındık ve unu ekleyip iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru tart kalıbına yayın. Elmaları incecik dilimleyin. Tarçın ve kuru üzümle karıştırın. Hamurun üzerine düzgünce yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Arzunuza göre badem ya da antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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