Elmalı Lokum Tarifi

Elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin. Kıyılmış kayısı, incir, pudra şekeri ekleyip, elma yumuşayana dek pişirin. Ceviz ve tarçın ilave edip ocaktan alın. Güllü lokumları bir tencereye alıp, benmari usulü ısıtın. Tencereden alıp, azar azar iyice yumuşayana dek, yaklaşık 1 su bardağı nişasta ekleyin.
Merdane yardımıyla açıp, şeritler halinde kesin. Her bir şeridin baş kısmına 1 tatlı kaşığı elmalı harç koyup, muska şeklinde sarın. İşlemi yaparken ara sıra nişasta serpin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.