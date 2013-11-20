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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Lokum Tarifi

Elmalı Lokum Tarifi

Kahvenin yanına yakışan tek şey kuşkusuz lokumdur. Peki lokumlarınızı kendiniz yapabilirsiniz desek? Renk renk,çeşit çeşit. Biz size elmalı lokum tarifini seçtik. Elmalı lokum nasıl yapılır,işte böyle.
Elmalı Lokum Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet Amasya elması

500 gram güllü lokumu

12 adet kuru kayısı

12 adet kuru incir

4 çorba kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı kıyılmış ceviz

1 çay kaşığı tarçın

Bir buçuk su bardağı nişasta

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin. Kıyılmış kayısı, incir, pudra şekeri ekleyip, elma yumuşayana dek pişirin. Ceviz ve tarçın ilave edip ocaktan alın. Güllü lokumları bir tencereye alıp, benmari usulü ısıtın. Tencereden alıp, azar azar iyice yumuşayana dek, yaklaşık 1 su bardağı nişasta ekleyin.

Merdane yardımıyla açıp, şeritler halinde kesin. Her bir şeridin baş kısmına 1 tatlı kaşığı elmalı harç koyup, muska şeklinde sarın. İşlemi yaparken ara sıra nişasta serpin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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