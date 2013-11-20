Elmalı Lokum Tarifi

Kahvenin yanına yakışan tek şey kuşkusuz lokumdur. Peki lokumlarınızı kendiniz yapabilirsiniz desek? Renk renk,çeşit çeşit. Biz size elmalı lokum tarifini seçtik. Elmalı lokum nasıl yapılır,işte böyle.

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Kutlama