Elmalı Turta Tarifi

pembeleşene dek pişirin. Bu arada elmaları soyup çekirdek yataklarını çıkarın. İncecik dilimleyin. Elmaları ceviz, tarçın ve toz şekerle karıştırıp, fırından aldığınız hamurun üzerine yayın. Kalan hamuru merdane ile açın. Tırtıklı hamur kesme bıçağı ile 2 parmak genişliğinde şeritler kesin. Bu şeritleri, tartın üzerine kafes görüntüsü verecek biçimde hasır örgüsü gibi yerleştirin. Tartı tekrar fırına verip, 15 dakika pişirin.

Hamur için, un, oda sıcaklığında margarin, yumurta ve suyu karıştırıp yoğurun. Hamurun 1/3'ünü ayırın. Diğer parçayı merdane ile 20-22 cm çapında, tart kalıbının dibini ve kenarlarını kaplayacak biçimde açın. Kalıbı yağlayın ve hamuru yerleştirin. Hamuru çatalla birkaç yerinden delin. Tartın dip kısmını kaplayacak başka bir ısıya dayanıklı kabı hamurun üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamur