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Elmalı Turta Tarifi

Eğer akşama misafiriniz varsa dert etmeyin. Elmalı turta tarifi ile onları en güzel şekilde ağırlayacaksınız.Elmalı turta nasıl yapılır bilmiyorsanız öğrenmek elinizde.
Elmalı Turta Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un

225 gram margarin (1 paket 250 gram)

1 adet yumurta

1-2 çorba kaşığı soğuk su

İçine: 4 adet golden elma

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

2 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Hamur için, un, oda sıcaklığında margarin, yumurta ve suyu karıştırıp yoğurun. Hamurun 1/3'ünü ayırın. Diğer parçayı merdane ile 20-22 cm çapında, tart kalıbının dibini ve kenarlarını kaplayacak biçimde açın. Kalıbı yağlayın ve hamuru yerleştirin. Hamuru çatalla birkaç yerinden delin. Tartın dip kısmını kaplayacak başka bir ısıya dayanıklı kabı hamurun üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamur
pembeleşene dek pişirin. Bu arada elmaları soyup çekirdek yataklarını çıkarın. İncecik dilimleyin. Elmaları ceviz, tarçın ve toz şekerle karıştırıp, fırından aldığınız hamurun üzerine yayın. Kalan hamuru merdane ile açın. Tırtıklı hamur kesme bıçağı ile 2 parmak genişliğinde şeritler kesin. Bu şeritleri, tartın üzerine kafes görüntüsü verecek biçimde hasır örgüsü gibi yerleştirin. Tartı tekrar fırına verip, 15 dakika pişirin.
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