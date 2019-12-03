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Elmalı yufka tarifi

Hem kolay hem lezzetli elmalı yufka tarifi...
Elmalı yufka tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 250 gram margarin



Yarım su bardağı ılık su



Bir tutam tuz Yarım kg un



Harç için: 6 adet yeşil elma



Yarım limonun suyu 1 su bardağı tozşeker



100 gram sarı kuru üzüm



100 gram iri çekilmiş ceviz



1 tatlı kaşığı tarçın 2 dilim kızarmış ekmek



Üzerine: Pudra şekeri


YAPILIŞI

Margarini eritip ılıttıktan sonra, üzerine su ve tuz ilave edip karıştırın. Azar azar un ekleyip yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez örterek en az 30 dakika dinlendirin. Harç için elmalar› yıkayıp kabuklarını soyun ve rendenin kalın taraf› ile rendeleyin. Üzerine limon suyu, tozşeker, kuru üzüm, ceviz ve tarçın ilave edin. Toz haline getirilmiş ekmeği ekleyip karıştırın. ve kenara alın. Büyük boy, ısıya dayanıklı dikdörtgen bir fırın kabını yağlayın. Hamuru ikiye bölüp, her iki parçasını da merdane yardımıyla kabınızın büyüklüğünde açın. Bir parçasını içine yerleştirin. Üzerine elmalı harcı yayın. İkinci hamur parçasını koyun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Sıcakken pudraşekeri serpin. Dilediğiniz şekilde dilimleyerek servis yapın.

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