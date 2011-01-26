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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Esmer Tatlı

Elmalı Esmer Tatlı

Elmalı Esmer Tatlı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yeşil elma

2 çorba kaşığı tereyağı

8 çorba kaşığı esmer şeker

Bir buçuk su bardağı

kıyılmış ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Elmaları yuvarlak dilimleyin. Çekirdek yataklarını çıkarın. Tereyağını tavaya alarak 4 çorba kaşığı esmer şekeri ilave edin. Karamel olana kadar karıştırarak pişirin. Elma dilimlerini karamele atıp birkaç dakika arkalı önlü hafifçe pişirin. Yarısını fırın kabına tek sıra yerleştirin. Üzerine kalan 4 çorba kaşığı esmer şeker ve 1 su bardağı ceviz serpin. Kalan elma dilimlerini üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirip, ılınmaya bırakın. Servis tabağına alın. Üzerine yarım su bardağı ceviz ve tarçını serperek servis yapın.
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