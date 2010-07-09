Fındık Ezmeli Muz Sandalı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Muzları yıkayıp, uçlarından yarım cm keserek düzeltin. Kavisli iç kısımlarından, parçalamadan baştan uca doğru kesin.

Kabuklarını hafif aralayarak içlerine 1'er çorba kaşığı fındık ezmesi yerleştirin. Alüminyum folyoya sararak fırın tepsisine sıralayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin.

Çıkardığınızda folyoyu açarak içine damla çikolata ve antep fıstığı serpin. Arzuya göre dondurma ile servis yapın.