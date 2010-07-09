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Fındık Ezmeli Muz Sandalı

Fındık Ezmeli Muz Sandalı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet orta boy muz

6 çorba kaşığı şekerli fındık ezmesi

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı antep fıstığı

YAPILIŞI

Muzları yıkayıp, uçlarından yarım cm keserek düzeltin. Kavisli iç kısımlarından, parçalamadan baştan uca doğru kesin.
Kabuklarını hafif aralayarak içlerine 1'er çorba kaşığı fındık ezmesi yerleştirin. Alüminyum folyoya sararak fırın tepsisine sıralayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin.
Çıkardığınızda folyoyu açarak içine damla çikolata ve antep fıstığı serpin. Arzuya göre dondurma ile servis yapın.
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