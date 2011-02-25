Fındıklı Meyve Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutların kabuklarını temizleyip, doğrayın. Mürdüm eriklerini iyice yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkartın ve doğrayın. Şeftali ve muzu robottan geçirin. Daha sonra doğradığınız meyvelerin üzerine gezdirin. Limon suyu ile yoğurdu birlikte çırpın. Bu sosu da meyvelerin üzerine dökün. Son olarak iri dövülmüş fındığı serperek servis yapın.