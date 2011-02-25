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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Fındıklı Meyve Salatası

Fındıklı Meyve Salatası

Fındıklı Meyve Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet armut

4 adet mürdüm eriği

3 adet şeftali

3 adet muz

2 çorba kaşığı limon suyu

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı iri dövülmüş fındık

YAPILIŞI

Armutların kabuklarını temizleyip, doğrayın. Mürdüm eriklerini iyice yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkartın ve doğrayın. Şeftali ve muzu robottan geçirin. Daha sonra doğradığınız meyvelerin üzerine gezdirin. Limon suyu ile yoğurdu birlikte çırpın. Bu sosu da meyvelerin üzerine dökün. Son olarak iri dövülmüş fındığı serperek servis yapın.
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