Fırında Şeftalili Kafes Tatlısı Tarifi

ŞEFTALİLERİ ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın. Kararmalarını önlemek için limon suyu sürün. Ceviz ve tarçını karıştırıp şeftalilerin çekirdek boşluklarına doldurun. Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekleterek hafifçe yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra geniş bir bardak ağzı ile şeftaliden biraz büyük yuvarlaklar kesin. Şeftalilerin cevizle doldurulmuş kısmı alta gelecek şekilde milföylerin üzerine yerleştirin. Kalan milföy hamurlarını kafes şeklinde kesin ve şeftalilerin üzerine kapatın. Kenarlarına hafifçe bastırarak yapışmalarını sağlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp tozşeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Karamel sos için pudraşekeri ve suyu küçük bir tavaya alıp, kısık ateşte altın rengi olana dek pişirin. Daha sonra üzerine dikkatli bir şeklide kremayı ekleyin ve pürüzsüz bir hal alana dek pişirin. Tatlı ile birlikte servis yapın.