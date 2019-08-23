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Fırında Şeftalili Kafes Tatlısı Tarifi

Yaz mevsimin sevilen meyvelerinden şeftali, besleyici olması ve zengin vitamin değeriyle özellikle ek gıdaya geçen bebeklere püre şeklinde çokça yedirilir. İşte size anne babaları da mutlu edecek tarifi ile şeftalili kafes tatlısı tarifi
Fırında Şeftalili Kafes Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet şeftali



12 adet milföy hamuru



1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi



Yarım limonun suyu



Bir tutam tarçın



Üzeri için:



1 adet yumurta sarısı



2-3 çorba kaşığı tozşeker



Karamel sos için:



Yarım su bardağıpudraşekeri



2 çorba kaşığı soğuk su



3/4 su bardağı krema


YAPILIŞI

ŞEFTALİLERİ ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın. Kararmalarını önlemek için limon suyu sürün. Ceviz ve tarçını karıştırıp şeftalilerin çekirdek boşluklarına doldurun. Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekleterek hafifçe yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra geniş bir bardak ağzı ile şeftaliden biraz büyük yuvarlaklar kesin. Şeftalilerin cevizle doldurulmuş kısmı alta gelecek şekilde milföylerin üzerine yerleştirin. Kalan milföy hamurlarını kafes şeklinde kesin ve şeftalilerin üzerine kapatın. Kenarlarına hafifçe bastırarak yapışmalarını sağlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp tozşeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Karamel sos için pudraşekeri ve suyu küçük bir tavaya alıp, kısık ateşte altın rengi olana dek pişirin. Daha sonra üzerine dikkatli bir şeklide kremayı ekleyin ve pürüzsüz bir hal alana dek pişirin. Tatlı ile birlikte servis yapın.

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