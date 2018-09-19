Fırında Soslu Çikolata Kaseleri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için un, kakao, tuz ve kabartma tozunu eleyerek derin cam bir kaseye alın. Üzerine 3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı, süt ve toz şeker ekleyip tel çırpıcı ile karıştırın. Diğer taraftan 4 adet porsiyonluk fırın kabını kalan 1 çorba kaşığı tereyağı ile yağlayıp, kek karışımını bu kaplara pay edin. Sos için tüm sos malzemesini küçük bir tencereye alıp ocağa oturtun ve kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp, kaplardaki kek karışımlarının üzerilerine pay edin. Fırın teline yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve dilediğiniz şekilde süsledikten sonra servis yapın.