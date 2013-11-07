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Fıstıklı İrmikli Tart Arasında Karamelli Çikolatalı Mus Tarifi

Fıstıklı irmikli tart arasında karamelli çikolatalı mus nasıl yapılır? Daha okurken yoruldum demeyin tadına vardıktan sonra sizi bağımlı yapacak fıstıklı irmikli tart arasında karamelli çikolatalı mus tarifi...
Fıstıklı İrmikli Tart Arasında Karamelli Çikolatalı Mus Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı irmik

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

150 gram tereyağı

4 çorba kaşığı toz fındık

4 çorba kaşığı toz antep fıstığı

2 çorba kaşığı hindistan cevizi

3 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker



Karamel sos için:

1 kahve fincanı esmer şeker

Yarım kahve fincanı krema

1 çay kaşığı tereyağı,

2 damla limon suyu



Mus için:

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

2 adet yumurta (akını ve sarısını ayırın)

1 çorba kaşığı pudra şekeri

Süslemek için:

Yaban mersini

Nane


YAPILIŞI

Tereyağını bir tencerede eritin ve dolmalık fıstığı ilave edip, rengi dönene dek kavurun. İrmiği katın ve kokusu gidine kadar kavurmaya devam edin. İçine toz fındık, toz antep fıstığı ve hindistan cevizini ekleyip, karıştırın. Diğer taraftan ayrı bir tencerede süt ve toz şekeri, şeker eriyene kadar kaynatın.

Kaynayan sütlü karışımı irmiğin içine katıp, ocağın altını kapatın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatın ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen fıstıklı irmiği orta büyüklükte bir kaba boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltip, soğuması için bir kenara alın.Mus için çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurtanın akını ve sarısını ayırın.

Yumurta akını derin bir kapta pudra şekeri ile birlikte kar haline gelene kadar çırpın. Sarısını çikolata ılıkken (yumurtanın pişmemesi için çikolatanın ılık olmasına özellikle dikkat edin) içine katıp, çırpın. Karamel sos, çikolatalı sos ve yumurta akını soğumaya yakın, bir kapta birleştirip, şöyle bir karıştırın.Soğuyan fıstıklı irmikten kare parçalar kesin ve sıkma torbasına doldurduğunuz karamel sostan iki kare parça arasına sıkın. Fıstıklı irmik ve karamel sos bitene kadar işleme devam edin. Yaban mersini ve nane ile süsleyerek servis yapın.

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