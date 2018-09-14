Gül Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İrmik, siyez unu, zeytinyağı, dut unu, vanilya özütü, kabartma tozu ve tereyağını yoğurup kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Streç filmle kaplayıp 1 saat buzdolabının alt rafında dinlendirin. Sürenin sonunda hamuru iki parçaya bölüp, bir parçasına dut yaprağı tozu ekleyip yeniden yoğurun ve yeşil renkli bir hamur elde edin. Her iki hamuru da 5-6 mm kalınlığında açıp, çay bardağı ile yuvarlaklar çıkarın. Düz bir zemine 1 adet yeşil, 1 adet beyaz ve yeniden 1 adet yeşil hamurun uçları 1/3 oranında üst üste gelecek şekilde yan yana dizin. Daha sonra bir hamurdan başlayarak yuvarlayıp irice bir rulo haline getirin. Ortadan ikiye kesip, elinizde düzelterek iki parça gül şekli elde edin. Aralıklarla fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Şerbet için tüm şerbet malzemesini tencereye alıp 6-7 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilık tatlının üzerine ılık şerbeti gezdirin. 10 dakika dinlendirip servis yapın.