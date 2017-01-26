Hamur Kesesinde Balkabağı Tarifi

Harç için bal kabağını küçük küpler halinde doğrayıp yıkayın. Suyunu iyice süzüp, tencereye alın. Üzerine toz şeker ekleyip, koyu kıvam alana dek pişirin. Zencefil ve vanilya ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde buğday nişastasını 2 çorba kaşığı suda açıp, bal kabağına ekleyin. Ardından hafifçe karıştırıp ocaktan alın. Ceviz ekleyip harmanlayın. Hamur için yoğurt, sıvı yağ, yumurta,toz şeker, sirke ve tuzu karıştırın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, 10 dakika dinlendirin.Her bir bezeyi yarım cm kalınlığında açıp, tereyağı ile yağlanmış küçük fırın kaplarının içlerine yerleştirin. Ortalarına bal kabaklı harcı pay edip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hamur hafif pembeleşene dek pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.