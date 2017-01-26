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Hamur Kesesinde Balkabağı Tarifi

Balkabağını hiç böyle tüketmediniz .Muhteşem bir tat olan hamur kesesinde balkabağı tarifi değişik tatlar denemek istiyorsanız bilmeniz gereken bir tarif. Peki hamur kesesinde balkabağı nasıl yapılır?
Hamur Kesesinde Balkabağı Tarifi
  • 8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Ba lkabaklı harç için:

2 dilim temizlenmiş bal kabağı

4 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı toz zencefil,

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı su

1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz



Hamuru için: Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı oda sıcaklığında yoğurt

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı sirke,

bir tutam tuz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI

Harç için bal kabağını küçük küpler halinde doğrayıp yıkayın. Suyunu iyice süzüp, tencereye alın. Üzerine toz şeker ekleyip, koyu kıvam alana dek pişirin. Zencefil ve vanilya ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde buğday nişastasını 2 çorba kaşığı suda açıp, bal kabağına ekleyin. Ardından hafifçe karıştırıp ocaktan alın. Ceviz ekleyip harmanlayın. Hamur için yoğurt, sıvı yağ, yumurta,toz şeker, sirke ve tuzu karıştırın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, 10 dakika dinlendirin.Her bir bezeyi yarım cm kalınlığında açıp, tereyağı ile yağlanmış küçük fırın kaplarının içlerine yerleştirin. Ortalarına bal kabaklı harcı pay edip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hamur hafif pembeleşene dek pişirin. Ilık veya soğuk servis yapın.

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