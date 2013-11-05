Haşhaşlı ve Antepfıstıklı Tatlı Tarifi

Hamur için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını kar haline gelene kadar çırpıcı ile çırpın. Ayrı bir kaba aldığınız yumurta sarılarının içine toz şeker koyup, boza kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Başka bir kaba un ve kabartma tozunu eleyin. Antep fıstığı ve haşhaşı ilave edip, karıştırın. Un karışımını yumurta sarısının bulunduğu kaba ekleyip, karıştırın.

En son yumurta akını yavaş yavaş karışıma katın ve şöyle bir karıştırın. 1 çorba kaşığı tereyağı ile kalıpları yağlayın ve karışımı bu kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında (fırının kapağını hiç açmadan) 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, soğuması için bir kenara alın.