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Haşhaşlı ve Antepfıstıklı Tatlı Tarifi

Haşhaşlı ve antepfıstıklı tatlı tarifi iki lezzetin birbiri ile harmanlandığı bir tariftir. Haşhaşlı ve antepfıstıklı tatlı nasıl yapılır merak ediyorsanız okumaya devam edin.
Haşhaşlı ve Antepfıstıklı Tatlı Tarifi
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

2/3 kahve fincanı haşhaş tohumu

1 kahve fincanı toz antep fıstığı

6 adet yumurta

4 kahve fincanı toz şeker

5 kahve fincanı un

2 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı tereyağı

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

3 damla limon suyu

Üzerine:

Kaymak

dondurulmuş vişne

toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Hamur için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını kar haline gelene kadar çırpıcı ile çırpın. Ayrı bir kaba aldığınız yumurta sarılarının içine toz şeker koyup, boza kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Başka bir kaba un ve kabartma tozunu eleyin. Antep fıstığı ve haşhaşı ilave edip, karıştırın. Un karışımını yumurta sarısının bulunduğu kaba ekleyip, karıştırın.

En son yumurta akını yavaş yavaş karışıma katın ve şöyle bir karıştırın. 1 çorba kaşığı tereyağı ile kalıpları yağlayın ve karışımı bu kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında (fırının kapağını hiç açmadan) 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, soğuması için bir kenara alın.

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