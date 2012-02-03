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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Havuçlu Parfe

Havuçlu Parfe

Havuçlu Parfe
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet havuç

1 paket büyük boy kakaolu bisküvi

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 çay bardağı ceviz içi

Süslemek için: Çilek ve vanilya sos

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip, suda yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra süzgeçten geçirip, püre haline getirin. Bisküvileri de robottan geçirin. Bir kasede yumurta ile toz şekeri köpürene dek çırpın. Ayrı bir kasede krem şantiyi sütle çırpın. Hazırladığınız bütün malzemeyi büyükçe bir kaba alın. Vanilyayı ve çekilmiş ceviz içini ilave edin. Hepsini iyice harmanlayarak birbirine yedirin. İstediğiniz bir kalıbı streç film ile kaplayın. Daha sonra, hazırladığınız parfeyi içine dökün. Buzlukta 1 gece bekletin. Ertesi gün üzerine vanilya sos gezdirin. Arzuya göre çilek dilimleriyle süsleyip, dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Vanilya sosu, marketlerde hazır olarak bulabilirsiniz.
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