Hurma Trüf

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hurmaları soğuk suda yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp rondoya alın. Hindistan cevizi ve kakaoyu ekleyip çekin. İçine suyu koyup tekrar çekin. Daha sonra 6 eşit parçaya ayırın. Tarçın ve keten tohumunu yayvan bir tabakta karıştırın ve hurmaları bu karışıma bulayın. İyice bulandıktan sonra elinizle yuvarlayarak servis yapın.