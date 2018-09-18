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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Hurma Trüf

Hurma Trüf

Hurma Trüf
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet büyük boy hurma

1 çorba kaşığı tepeleme hindistan cevizi

1 çorba kaşığı silme kakao

1/4 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohum

YAPILIŞI

Hurmaları soğuk suda yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp rondoya alın. Hindistan cevizi ve kakaoyu ekleyip çekin. İçine suyu koyup tekrar çekin. Daha sonra 6 eşit parçaya ayırın. Tarçın ve keten tohumunu yayvan bir tabakta karıştırın ve hurmaları bu karışıma bulayın. İyice bulandıktan sonra elinizle yuvarlayarak servis yapın.
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