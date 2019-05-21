Hurmalı Cookie

Toz şeker, esmer şeker ve yumurta sarısını çırpıp üzerine tereyağını ilave edin. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ekleyin. Karışım kıvamlı bir hamur halini alınca içine hurmaları da ekleyip karıştırın. Hamuru tereyağı ile yağladığınız küçük bir fırın kabına veya döküm bir tavanın içine elinizle bastırarak en fazla bir parmak kalınlığında olacak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerine küp doğranmış hurma ve dondurma koyarak servis edin.