Hurmalı Cookie

1 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı esmer şeker
1 adet yumurtanın sarısı
3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
6 çorba kaşığı un
Yarım çay kaşığı karbonat
1 çay bardağı küp doğranmış hurma
Kabı yağlamak için:
1 tatlı kaşığı tereyağı
Üzeri için:
3-4 adet küp doğranmış hurma
Kaymaklı dondurma
Toz şeker, esmer şeker ve yumurta sarısını çırpıp üzerine tereyağını ilave edin. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ekleyin. Karışım kıvamlı bir hamur halini alınca içine hurmaları da ekleyip karıştırın. Hamuru tereyağı ile yağladığınız küçük bir fırın kabına veya döküm bir tavanın içine elinizle bastırarak en fazla bir parmak kalınlığında olacak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerine küp doğranmış hurma ve dondurma koyarak servis edin.