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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Hurmalı Cookie

Hurmalı Cookie

Hurmalı Cookie
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı toz şeker



3 çorba kaşığı esmer şeker



1 adet yumurtanın sarısı



3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı



6 çorba kaşığı un



Yarım çay kaşığı karbonat



1 çay bardağı küp doğranmış hurma



Kabı yağlamak için:



1 tatlı kaşığı tereyağı



Üzeri için:



3-4 adet küp doğranmış hurma



Kaymaklı dondurma


YAPILIŞI

Toz şeker, esmer şeker ve yumurta sarısını çırpıp üzerine tereyağını ilave edin. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ekleyin. Karışım kıvamlı bir hamur halini alınca içine hurmaları da ekleyip karıştırın. Hamuru tereyağı ile yağladığınız küçük bir fırın kabına veya döküm bir tavanın içine elinizle bastırarak en fazla bir parmak kalınlığında olacak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerine küp doğranmış hurma ve dondurma koyarak servis edin.

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