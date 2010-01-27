Hurmalı Krep

Sofra Tarifi

1 kutu hazır krep malzemesi 1.5 su bardağı süt 1-2 adet Trabzon hurması (çok olgunlaşmış olmalı) 3-4 çorba kaşığı toz şeker Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu Tavayı yağlamak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Hazır krep malzemesine sütü ilave ettikten sonra iyice çalkalayın. Ocağa oturttuğunuz yapışmaz yüzeyli tavayı yağladıktan sonra ısıtın. Isınan tavaya iyice çalkaladığınız krep karışımından sıkın. Tavayı sağa-sola hareket ettirerek malzemenin yayılmasını sağlayın. Krebin altı piştiğinde spatula yardımıyla alt-üst çevirin. Hurmaların kabuğunu soyduktan sonra içlerini püre haline getirin. Tozşeker ve rendelenmiş portakal kabuğu ile karıştırın. Kısık ateşte arada bir karıştırarak koyulaşmaya başlayana dek pişirin. Fazla koyulaşmadan ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Krebin içine hurma püresi sürün. Rulo sarıp dilimleyerek servis yapın.