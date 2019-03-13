İzmir Bomba

Un, kabartma tozu ve pudraşekerini derin bir kaseye eleyin. Ayrı bir yerde tereyağı, sıvıyağ ve yoğurdu iyice çırpıp, unlu karışıma ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek iyice yoğurun. Bu aşamada biraz daha un ilave edebilirsiniz. Hamurun toparlanması için üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabının alt rafında 15-20 dakika dinlendirin. Daha sonra ceviz veya mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Düz bir zeminde incecik açın veya elinizde yuvarlayıp avucunuzun içinde açın. Ortalarına 1'er tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması pay edip, bohça gibi kapatın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ek yerleri pişirme kağıdına değecek şekilde ve aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif pembeleşene dek yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.