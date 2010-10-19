DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kakaolu İrmikli Jöle

Kakaolu İrmikli Jöle

Kakaolu İrmikli Jöle
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket limonlu jöle

1'er adet muz ve yeşil elma

1 çay bardağı

dondurulmuş vişne

1 çay bardağı çilek

Muhallebi için: 1 kg süt

9 çorba kaşığı irmik

9 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı margarin

1 paket vanilya



Süslemek için: Çilek

YAPILIŞI

Limonlu jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Muzu halka, yeşil elmayı kabuklarıyla birlikte küp şeklinde doğrayın. Ortası delikli bir kalıbı suyla ıslatıp jöleyi içine boşaltın. Daha sonra bütün meyveleri üzerine ekleyip buzdolabında iyice donana kadar bekletin. Diğer taraftan muhallebi için; süt, irmik, toz şeker ve kakaoyu bir tencereye alın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve içine margarinle vanilyayı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız kakaolu muhallebiyi donan meyveli jölenin üzerine dökün ve tekrar buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra, jölenin kalıptan kolay çıkması için sıcak suyun içinde 1-2 dakika bekletin. Daha sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın. Orta kısmına çilek yerleştirin ve dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN