Kakaolu İrmikli Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Limonlu jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Muzu halka, yeşil elmayı kabuklarıyla birlikte küp şeklinde doğrayın. Ortası delikli bir kalıbı suyla ıslatıp jöleyi içine boşaltın. Daha sonra bütün meyveleri üzerine ekleyip buzdolabında iyice donana kadar bekletin. Diğer taraftan muhallebi için; süt, irmik, toz şeker ve kakaoyu bir tencereye alın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve içine margarinle vanilyayı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız kakaolu muhallebiyi donan meyveli jölenin üzerine dökün ve tekrar buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra, jölenin kalıptan kolay çıkması için sıcak suyun içinde 1-2 dakika bekletin. Daha sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın. Orta kısmına çilek yerleştirin ve dilimleyerek servis yapın.