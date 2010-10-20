Kakaolu Meyveli Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Portakallı jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp, içinden yarım su bardağı jöleyi kenara ayırın. Orta büyüklükte bir kalıbın içini ıslattıktan sonra jöleyi içine boşaltın. Üzerine doğranmış ananas, meyve şekerlemesi, çilek ve yuvarlak dilimlenmiş muzu ilave edin. Buzdolabında donması için 1-2 saat bekletin. Ayırdığınız jölenin içine elinizle ufaladığınız kakaolu bisküviyi katıp karıştırın. Harcı donmuş jölenin üzerine dökün ve tekrar buzdolabına alıp soğutun. Kalıptan kolay çıkması için sıcak suda 2-3 dakika bekletin ve servis tabağına ters çevirin. Dilimleyerek servis yapın.