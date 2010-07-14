Kakaolu Toplar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram pötibör bisküvi
250 gram eritilmiş tereyağı
3 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı süt
5 çorba kaşığı kakao
1 çay bardağı antep fıstığı
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
1 paket vanilya
Bulamak için: Hindistan cevizi
YAPILIŞI
Pötibör bisküvileri robottan geçirin ve bir kabın içine alın. Eritilmiş tereyağı, pudra şekeri, süt, kakao,
antep fıstığı, dövülmüş ceviz ve vanilya ekleyip bütün malzemeyi yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar
koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp toplar hazırlayın. Hazırladığınız topları hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra ikram edin.
PÜF NOKTASI
Arzuya göre tatlının içine kurutulmuş meyve taneleri ve kakao likörü
ilave edebilirsiniz.