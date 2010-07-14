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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kakaolu Toplar

Kakaolu Toplar

Kakaolu Toplar
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram pötibör bisküvi

250 gram eritilmiş tereyağı

3 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı süt

5 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı antep fıstığı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 paket vanilya



Bulamak için: Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Pötibör bisküvileri robottan geçirin ve bir kabın içine alın. Eritilmiş tereyağı, pudra şekeri, süt, kakao,
antep fıstığı, dövülmüş ceviz ve vanilya ekleyip bütün malzemeyi yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar
koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp toplar hazırlayın. Hazırladığınız topları hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra ikram edin.

PÜF NOKTASI

Arzuya göre tatlının içine kurutulmuş meyve taneleri ve kakao likörü ilave edebilirsiniz.
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