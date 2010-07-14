Kakaolu Toplar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pötibör bisküvileri robottan geçirin ve bir kabın içine alın. Eritilmiş tereyağı, pudra şekeri, süt, kakao,

antep fıstığı, dövülmüş ceviz ve vanilya ekleyip bütün malzemeyi yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar

koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp toplar hazırlayın. Hazırladığınız topları hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra ikram edin.