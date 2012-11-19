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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Karpuz Tatlısı

Karpuz Tatlısı

Karpuz Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy karpuz

1 paket tart jölesi



Krema için: 4 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı krema



Üzeri için: Toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Karpuzun kabuğunu temizleyip, dilimleyin. Blenderden geçirip, suyu tencereye alın. Tart jölesi ekleyip karıştırın. Muffin kalıplarına jöleli karpuzun yarısını pay edin. Derin dondurucuya yerleştirip, 10 dakika bekletin. Krema için tüm malzemeyi mikserle çırpın. Kalıplardaki her bir jöleli karpuzun üzerine 1 çorba kaşığı krema yerleştirin. Kalan karpuzlu jöleyi de kremanın üzerine koyup, derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Kalıpları servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerine antep fıstığı serpip, soğuk olarak servis yapın.
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