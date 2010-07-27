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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kavunlu Dondurma

Kavunlu Dondurma

Kavunlu Dondurma
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg kavun

270 gram tozşeker

YAPILIŞI

Kavunu elinizle ovarak akan suyun altında iyice yıkayıp bir bezle nemini alın. Kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın. Küçük parçalar halinde kesin. Yarısını blendere koyup üzerine toz şekerin yarısını ekleyin. Önce yavaş daha sonra hızlı devirde toz şeker tamamen eriyene kadar çekip çelik bir kaba aktarın. Kalan kavun ve toz şekeri de aynı şekilde hazırlayın. Çelik kabın üzerini streç filmle kapat›p derin dondurucuya yerleştirin. 1 saat boyunca, her 15 dakikada bir dondurmayı dışarı alarak tahta bir kaşıkla kabın kenarlar›n› sıyırarak 2-3 dakika karıştırın.1 saatin sonunda çırpma teli ile 1-2 dakika çırpın. Üstünü düzeltin. Streç filmle kab›n üzerini kapat›p yeniden derin dondurucuya koyun. Yar›m gün dinlendirip servis

PÜF NOKTASI

Kullanacağınız kavun, Hatay, Karaağaç Hasanpaşa, Topatan ya da Ankara kavunu olabilir. Kavun alırken küçük ve ağır, elinizle dokunduğunuzda hafif yumuşak olanlarını tercih edin.
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