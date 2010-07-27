Kavunlu Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kavunu elinizle ovarak akan suyun altında iyice yıkayıp bir bezle nemini alın. Kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın. Küçük parçalar halinde kesin. Yarısını blendere koyup üzerine toz şekerin yarısını ekleyin. Önce yavaş daha sonra hızlı devirde toz şeker tamamen eriyene kadar çekip çelik bir kaba aktarın. Kalan kavun ve toz şekeri de aynı şekilde hazırlayın. Çelik kabın üzerini streç filmle kapat›p derin dondurucuya yerleştirin. 1 saat boyunca, her 15 dakikada bir dondurmayı dışarı alarak tahta bir kaşıkla kabın kenarlar›n› sıyırarak 2-3 dakika karıştırın.1 saatin sonunda çırpma teli ile 1-2 dakika çırpın. Üstünü düzeltin. Streç filmle kab›n üzerini kapat›p yeniden derin dondurucuya koyun. Yar›m gün dinlendirip servis



