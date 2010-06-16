Kayısı Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzemeyi bir kaba alıp karıştırın. Daha sonra sıkma torbasına aktarın. Kayısıların içine harcı sıkın. Kayısı dolmalarını bir fırın tepsisine dizin. Kayısıların üzerine getirmeden suyu tepsinin kenarından dökün. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şeker serpin. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin. Arzunuza göre sade ya da kaymakla servis yapın.