DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kayısı Dolması

Kayısı Dolması

Kayısı Dolması
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 10 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuru kayısı

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı toz şeker



İçine: 2 çorba kaşığı toz antep fıstığı

5 çorba kaşığı toz ceviz

Yarım su bardağı toz şeker

2 adet yumurtanın akı

YAPILIŞI

İç malzemeyi bir kaba alıp karıştırın. Daha sonra sıkma torbasına aktarın. Kayısıların içine harcı sıkın. Kayısı dolmalarını bir fırın tepsisine dizin. Kayısıların üzerine getirmeden suyu tepsinin kenarından dökün. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şeker serpin. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin. Arzunuza göre sade ya da kaymakla servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN