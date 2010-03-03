Kayısılı Portakal Jölesi

Sofra Tarifi

225 gram kuru kayısı Bir buçuk su bardağı taze sıkılmış portakal suyu 2 tatlı kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı bal Bir buçuk su bardağı su Üzerine: Yoğurt Süslemek için: Kayısı, nane, bal

YAPILIŞI

Kuru kayısıları portakal suyu ile birlikte bir tencereye alın ve yumuşayana kadar kaynatın. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra 10-15 dakika soğutun. Blenderden geçirip, püre haline getirin. Limon suyu, bal ve suyu ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. 4 adet küçük kaseyi streç filmle kaplayın ve kayısılı karışımı bu kaplara pay edin. Buzlukta 2-3 saat beklettikten sonra servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerlerindeki streç filmi alın. Tatlıların üzerini yoğurtla kaplayın. 15-20 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra kayısı dilimi, nane yaprağı ve balla süsleyip, servis yapın.