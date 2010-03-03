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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kayısılı Portakal Jölesi

Kayısılı Portakal Jölesi

Kayısılı Portakal Jölesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

225 gram kuru kayısı

Bir buçuk su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı bal

Bir buçuk su bardağı su

Üzerine:

Yoğurt

Süslemek için:

Kayısı, nane, bal

YAPILIŞI

Kuru kayısıları portakal suyu ile birlikte bir tencereye alın ve yumuşayana kadar kaynatın. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra 10-15 dakika soğutun. Blenderden geçirip, püre haline getirin. Limon suyu, bal ve suyu ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. 4 adet küçük kaseyi streç filmle kaplayın ve kayısılı karışımı bu kaplara pay edin. Buzlukta 2-3 saat beklettikten sonra servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerlerindeki streç filmi alın. Tatlıların üzerini yoğurtla kaplayın. 15-20 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra kayısı dilimi, nane yaprağı ve balla süsleyip, servis yapın.
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