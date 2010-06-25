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Kayısılı Portakallı Sorbe

Kayısılı Portakallı Sorbe
  • 6 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kayısı

3/4 su bardağı portakal suyu

3 çorba kaşığı limon suyu

1 adet portakalın kabuğu

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 adet yumurtanın akı



Süslemek için: Nane yaprağı

YAPILIŞI

Portakal ve limon suyu, portakal kabuğu, toz şeker ile suyu bir tencereye alın. Kısık ateşte toz şeker eriyene kadar kaynatın. Daha sonra ocağın altını açın ve 5 dakika daha kaynatın. Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve kaynayan şerbete atın. 2 dakika kaynatın ve tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan kayısılı şerbeti
blenderden geçirip püre haline getirin. Metal bir kaba koyun ve derin dondurucuya alın. Hafif donmaya başlayınca çıkarın ve tekrar çırpın. Ayrı bir kapta yumurta akını kar haline gelene kadar çırpın. Metal bir kaşıkla kayısılı karışıma ekleyin. Sorbeyi tekrar derin dondurucuya koyun. Servisten önce buzdolabının alt rafına yerleştirin. 20 dakika beklettikten sonra kaselere veya kuplara paylaştırın. Nane yaprağı ile süsleyip servis yapın.
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