Kaymaklı Kayısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kaymağın yarısını ısıya dayanıklı bir fırın kabına döşeyin. Üzerine kayısı marmeladını yayın. Antep fıstığı serpin. Kalan kaymağı yayın. Yumurta aklarını tuzla kar gibi olana kadar çırpıp tepsinin üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında yumurta akı pembeleşene kadar pişirip hemen çıkarın (bu işlem 3-5 dakikadan fazla sürmemeli yoksa kaymak erir). Tatlı soğuyunca üzerine antep fıstığı serperek servis yapın