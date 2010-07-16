DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kaymaklı Kayısı

Kaymaklı Kayısı

Kaymaklı Kayısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kaymak,

250 gram kayısı marmeladı

200 gram çekilmiş antep fıstığı

4 adet yumurtanın akı,

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Kaymağın yarısını ısıya dayanıklı bir fırın kabına döşeyin. Üzerine kayısı marmeladını yayın. Antep fıstığı serpin. Kalan kaymağı yayın. Yumurta aklarını tuzla kar gibi olana kadar çırpıp tepsinin üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında yumurta akı pembeleşene kadar pişirip hemen çıkarın (bu işlem 3-5 dakikadan fazla sürmemeli yoksa kaymak erir). Tatlı soğuyunca üzerine antep fıstığı serperek servis yapın
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN