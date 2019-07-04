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Keçiboynuzlu Kurabiye Çanağında Meyveli Dondurma Tarifi

Değişik tatlar mı arıyorsunuz? Keçiboynuzlu kurabiye çanağında meyveli dondurma tarifi ile bu mümkün. Gününüzü güzel kılıcak tadıyla Keçiboynuzlu kurabiye çanağında meyveli dondurma nasıl yapılır?
Keçiboynuzlu Kurabiye Çanağında Meyveli Dondurma Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kurabiye çanağı için: Yarım su bardağı keçiboynuzu unu



Bir buçuk su bardağı kepekli un



İki çorba kaşığı bal



1 çorba kaşığı kakao



1 adet yumurta



1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı (eritilmiş)



Üzeri için: Mevsim meyveleri



Vanilyalı dondurma


YAPILIŞI

Kurabiye çanağı için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp özleşene dek yoğurun. İki parça pişirme kağıdı arasında merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında açın. Hamurunuzu eşit büyüklükte 6 parçaya ayırın. Cupcake kalıplarının arkalarını yağlayıp hamurları elinizle bastırarak yapıştırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin. Kalıpları hamurdan ayırın. Diğer tarafta çilek, kayısı, şeftali, kiraz veya mevsimine göre sevdiğiniz meyveleri doğrayıp hazırlayın. Keçiboynuzu kurabiyeniz pişip soğuduktan sonra üzerine doğradığınız meyveleri koyup vanilyalı dondurma ile servis edin.

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