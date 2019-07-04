Keçiboynuzlu Kurabiye Çanağında Meyveli Dondurma Tarifi

Kurabiye çanağı için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp özleşene dek yoğurun. İki parça pişirme kağıdı arasında merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında açın. Hamurunuzu eşit büyüklükte 6 parçaya ayırın. Cupcake kalıplarının arkalarını yağlayıp hamurları elinizle bastırarak yapıştırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin. Kalıpları hamurdan ayırın. Diğer tarafta çilek, kayısı, şeftali, kiraz veya mevsimine göre sevdiğiniz meyveleri doğrayıp hazırlayın. Keçiboynuzu kurabiyeniz pişip soğuduktan sonra üzerine doğradığınız meyveleri koyup vanilyalı dondurma ile servis edin.