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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kestaneli Brownıe

Kestaneli Brownıe

Kestaneli Brownıe
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 5 adet haşlanmış kestane

315 gram bitter ( %70 kakolu ) pul veya kuvertür çikolata

145 gram küp kesilmiş tereyağı

3 adet büyük boy yumurta

225 gram (1 su bardağı +1 çorba kaşığı) toz şeker

95 gram (2/3 su bardağı) un

15 gram (2 çorba kaşığı ) kakao

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Çikolata ve tereyağını cam bir kaba alıp, kaynamasına izin vermeden benmari usulü eritin. Eriyen karışımı ocaktan alıp ara sıra plastik spatula yardımıyla karıştırarak oda sıcaklığına getirin. Yumurta ve tozşekeri büyük bir karıştırma kabına alıp mikserin yüksek devrinde 5 dakika çırpın. Daha sonra çikolatalı karışımla yumurtalı karışımı birleştirip yarım dakika düşük devirde çırpın. Un, tuz ve kakaoyu bir kaba eleyip karıştırın ve sonra sıvı karışıma ilave edin. Katı parçalar kaybolana dek yine ½ dakika mikserin en düşük devrinde çırpın. Karışımı pişirme kağıdı ile kaplanmış 20x20 cm'lik en az 5 cm yüksekliğinde bir kalıba düz olacak şekilde dökün. Üzerine kabukları temizlenmiş bütün haldeki 10 adet haşlanmış kestaneyi batırın. Kalan kestaneleri ince kıyıp en üste ekleyin ve hafifçe bastırın. Kalıbı fırının orta katına tel ızgara üzerine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 25 dakika pişirin. Pişen brownie'yi kek kalıbında soğumaya bırakın. Kalıptan alın ve dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Benmari usulü erittiğiniz beyaz çikolata ile brownie’nin üzerini süsleyerek de servis yapabilirsiniz. Brownie malzemesini karıştırırken topaklanmış bir malzeme kalmamasına özen gösterin, şayet topaklanma kalırsa brownie’nin içinin homojen bir hal almasına engel olur. Brownie çok kabarmayan, kek gibi içi kuru olmayan bir yapıya sahiptir.
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