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Kestaneli Çikolatalı Pastacık

Kestaneli Çikolatalı Pastacık
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kakaolu hazır pasta keki



KESTANELI KREMA İÇİN:

250 gram kestane şekeri püresi

2 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz



KEKI ISLATMAK İÇİN:

1 çay bardağı süt



SÜSLEMEK İÇİN:

Nar taneleri

beze ve portakal kabuğu

YAPILIŞI

Kestaneli krema için kestane şekeri püresi, kakao ve cevizi bir kapta karıştırın. Pasta kekini sütle ıslatın. Orta boy çember kalıpla yuvarlaklar çıkarın. Yuvarlak kekleri enlemesine ortadan ikiye kesin ve 1 adet kekin üzerine kestaneli kremadan sürün ve diğer keki üzerine kapatın. Üzerini tekrar kestaneli krema ile kaplayın. Diğer kekleri de aynı şekilde hazırlayıp üzerilerini nar taneleri, beze ve ince dilimlenmiş portakal kabuğu ile süsleyin.
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