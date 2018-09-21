Kestaneli Çikolatalı Pastacık

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket kakaolu hazır pasta keki
KESTANELI KREMA İÇİN:
250 gram kestane şekeri püresi
2 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
KEKI ISLATMAK İÇİN:
1 çay bardağı süt
SÜSLEMEK İÇİN:
Nar taneleri
beze ve portakal kabuğu
YAPILIŞI
Kestaneli krema için kestane şekeri püresi, kakao ve cevizi bir kapta karıştırın. Pasta kekini sütle ıslatın. Orta boy çember kalıpla yuvarlaklar çıkarın. Yuvarlak kekleri enlemesine ortadan ikiye kesin ve 1 adet kekin üzerine kestaneli kremadan sürün ve diğer keki üzerine kapatın. Üzerini tekrar kestaneli krema ile kaplayın. Diğer kekleri de aynı şekilde hazırlayıp üzerilerini nar taneleri, beze ve ince dilimlenmiş portakal kabuğu ile süsleyin.