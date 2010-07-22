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Kestaneli Kabak Tatlısı

Kestaneli Kabak Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 kg bal kabağı

4 su bardağı toz şeker

350 gram kestane

5 su bardağı kıyılmış ceviz



Sosu için:

150 gram bitter çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı süt

YAPILIŞI

Kabağı temizleyip dilimledikten sonra toz şeker ilave ederek kendi bıraktığı suyu çekene dek pişirin. Bu arada
kestaneyi de haşlayıp ayıklayın. Pişen kabakları ezip, haşlanmış kestane ve ceviz ekleyerek karıştırın. Pasta kalıbını folyo ya da streç filmle kaplayarak püreyi içine yerleştirin. Bir gün süreyle buzdolabının alt rafında dinlendirin. Sosu hazırlamak için bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine tereyağı ve sütü ilave ederek inceltin.
Kalıptan çıkardığınız pastayı servis tabağına alın. Üzerine sosu gezdirip dilediğiniz şekilde süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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