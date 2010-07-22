Kestaneli Kabak Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabağı temizleyip dilimledikten sonra toz şeker ilave ederek kendi bıraktığı suyu çekene dek pişirin. Bu arada

kestaneyi de haşlayıp ayıklayın. Pişen kabakları ezip, haşlanmış kestane ve ceviz ekleyerek karıştırın. Pasta kalıbını folyo ya da streç filmle kaplayarak püreyi içine yerleştirin. Bir gün süreyle buzdolabının alt rafında dinlendirin. Sosu hazırlamak için bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine tereyağı ve sütü ilave ederek inceltin.

Kalıptan çıkardığınız pastayı servis tabağına alın. Üzerine sosu gezdirip dilediğiniz şekilde süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.