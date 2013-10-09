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Kivili Bavyera Tatlısı Tarifi

Kivili bavyera tatlısı tarifi... Kivili bavyera tatlısı nasıl yapılır?
Kivili Bavyera Tatlısı Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet kivi

2/3 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı dövülmüş antep fıstığı

4 yaprak jelatin

Yarım litre krema

YAPILIŞI

Kivilerin 4 tanesini soyup dilimleyin. Daha sonra toz şeker ve antep fıstığı ile birlikte homojen bir krema elde edinceye kadar blenderden geçirin. Jelatinleri 2 çay bardağı soğuk suda yumuşatın ve suyunu iyice süzün. Bir kaba alıp çok kısık ateşte eritin. Jelatini kivili karışıma ilave edin. Üzerine kremayı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı küçük bir kalıba döküp buzlukta 3-4 saat bekletin. Servis yapmadan önce kalıbı sıcak suya batırın ve tatlıyı servis tabağına ters olarak çıkarın. Kalan kiviyi dilimleyin ve tatlıyı süsleyerek servis yapın.
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