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Kızarmış Dondurma

Kızarmış Dondurma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500gram

Vanilyalı maraş usulü dondruma

4 çorba kaşığı yulaf

1 çay kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı file badem

1 çorba kaşığı pişmiş amarant

1 çorba kaşığı file antepfıstığı

4 adet yumurta

2 çorba kaşığı süt

180gram bitter çikolata



Kızartmak için : Sıvıyağ

YAPILIŞI

Dondurma kaşığıyla 6 top dondurmayı hızlıca pişirme kağıdı serilmiş bir kaba yerleştirin ve derin dondurucuda 1 saat dondurun. Yulaf, tarçın, badem, amarant ve antepfıstığını bir kasede karıştırın. Dondurma toplarını bu karışıma bulayıp, yeniden derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Yumurtaları sütle çırpın. Dondurmaları buzluktan çıkarıp önce yumurtalı karışıma, sonra yulaflı karışıma bulayın ve kızgın sıvıyağda kızartın. Benmari usulü eritilmiş çikolata ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

• Dondurmanın dışında kıtırlık sağlayacak keten tohumu, susam, tarçın, ince kıyılmış kuruyemişler, mısır veya pirinç gevreği de kullanılabilir. • Kızarmış dondurmayı önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. • Vanilyalı dondurmanın Maraş usulü gibi sert kıvamlı olmasına dikkat edin. • Amarant yerine kinoa da kullanabilirsiniz.
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