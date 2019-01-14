Kızarmış Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dondurma kaşığıyla 6 top dondurmayı hızlıca pişirme kağıdı serilmiş bir kaba yerleştirin ve derin dondurucuda 1 saat dondurun. Yulaf, tarçın, badem, amarant ve antepfıstığını bir kasede karıştırın. Dondurma toplarını bu karışıma bulayıp, yeniden derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Yumurtaları sütle çırpın. Dondurmaları buzluktan çıkarıp önce yumurtalı karışıma, sonra yulaflı karışıma bulayın ve kızgın sıvıyağda kızartın. Benmari usulü eritilmiş çikolata ile birlikte servis yapın.