Kızarmış Dondurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500gram
Vanilyalı maraş usulü dondruma
4 çorba kaşığı yulaf
1 çay kaşığı tarçın
1 çorba kaşığı file badem
1 çorba kaşığı pişmiş amarant
1 çorba kaşığı file antepfıstığı
4 adet yumurta
2 çorba kaşığı süt
180gram bitter çikolata
Kızartmak için : Sıvıyağ
YAPILIŞI
Dondurma kaşığıyla 6 top dondurmayı hızlıca pişirme kağıdı serilmiş bir kaba yerleştirin ve derin dondurucuda 1 saat dondurun. Yulaf, tarçın, badem, amarant ve antepfıstığını bir kasede karıştırın. Dondurma toplarını bu karışıma bulayıp, yeniden derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Yumurtaları sütle çırpın. Dondurmaları buzluktan çıkarıp önce yumurtalı karışıma, sonra yulaflı karışıma bulayın ve kızgın sıvıyağda kızartın. Benmari usulü eritilmiş çikolata ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
• Dondurmanın dışında kıtırlık sağlayacak keten tohumu, susam, tarçın, ince kıyılmış kuruyemişler, mısır veya pirinç gevreği de kullanılabilir. • Kızarmış dondurmayı önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. • Vanilyalı dondurmanın Maraş usulü gibi sert kıvamlı olmasına dikkat edin. • Amarant yerine kinoa da kullanabilirsiniz.