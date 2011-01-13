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Krem Şantili Kabak Tatlısı

Krem Şantili Kabak Tatlısı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 kg temizlenmiş bal kabağı

2 su bardağı toz şeker

2 paket kepekli bisküvi

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 paket rendelenmiş hindistan cevizi

1 paket krem şanti

YAPILIŞI

Kabakların üzerine şekeri döküp kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bisküvilerin 2 tanesini ayırıp geri kalanını büyük bir kaba ellerinizle irice parçalar halinde ufalayın. Cevizi ve ılınmış kabakları da ezerek karışıma ilave edin. Tatlınızı sunacağınız cam bir kabın altına, ayırdığınız bisküvileri un haline getirip serin (yapışmayı engellemek için). Hamur kıvamına gelen karışımı kaba yayıp üzerine hindistancevizini dökün. İster bu haliyle, isterseniz de hazırlayacağınız krem şantiyi üzerine dökerek servis edebilirsiniz.
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