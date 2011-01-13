Krem Şantili Kabak Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabakların üzerine şekeri döküp kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bisküvilerin 2 tanesini ayırıp geri kalanını büyük bir kaba ellerinizle irice parçalar halinde ufalayın. Cevizi ve ılınmış kabakları da ezerek karışıma ilave edin. Tatlınızı sunacağınız cam bir kabın altına, ayırdığınız bisküvileri un haline getirip serin (yapışmayı engellemek için). Hamur kıvamına gelen karışımı kaba yayıp üzerine hindistancevizini dökün. İster bu haliyle, isterseniz de hazırlayacağınız krem şantiyi üzerine dökerek servis edebilirsiniz.