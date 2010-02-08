Kremalı Meyve Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet büyük boy şeftali (konserve de olabilir)
5 adet mürdüm eriği
1 kutu ananas
7–8 adet kuru kayısı
1 paket toz krem şanti
200 ml hindistan cevizi sütü (yaklaşık yarım kutu)
YAPILIŞI
Krem şantiyi hindistan cevizi sütü ile çırpın ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Meyveleri soyun ve küçük küpler halinde dilimleyin. Servis yapmadan biraz önce kremaya tüm meyveleri küp şeklinde doğrayın. Meyve salatasını kup bardaklarına koyduktan sonra, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.