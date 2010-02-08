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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kremalı Meyve Salatası

Kremalı Meyve Salatası

Kremalı Meyve Salatası
  • 4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy şeftali (konserve de olabilir)

5 adet mürdüm eriği

1 kutu ananas

7–8 adet kuru kayısı

1 paket toz krem şanti

200 ml hindistan cevizi sütü (yaklaşık yarım kutu)

YAPILIŞI

Krem şantiyi hindistan cevizi sütü ile çırpın ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Meyveleri soyun ve küçük küpler halinde dilimleyin. Servis yapmadan biraz önce kremaya tüm meyveleri küp şeklinde doğrayın. Meyve salatasını kup bardaklarına koyduktan sonra, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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