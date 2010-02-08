Kremalı Meyve Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi hindistan cevizi sütü ile çırpın ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Meyveleri soyun ve küçük küpler halinde dilimleyin. Servis yapmadan biraz önce kremaya tüm meyveleri küp şeklinde doğrayın. Meyve salatasını kup bardaklarına koyduktan sonra, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.