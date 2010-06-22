Kurufasulye Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı toz şeker
300 gram kestane
1 çay bardağı kuru üzüm
2 paket vanilya
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
1 çay bardağı dövülmüş fındık
3'er çorba kaşığı süt ve gülsuyu
1 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için:
Dolmalık fıstık
fındık
frambuaz
nane yaprağı
YAPILIŞI
Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve üzerini 4 parmak geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana kadar haşlayın. İçine toz şeker ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Diğer taraftan kestaneyi de haşlayıp, süzün ve kabuklarını soyun. Kuru fasulye ile birlikte blender'dan geçirin ve derin bir kaba alın. Sıcak suda 10 dakika beklettiğiniz kuru üzüm, vanilya, ceviz, fındık, süt, gülsuyu ve tarçını katın. Tüm malzemeyi karıştırın. Tatlıyı kaselere paylaştırın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Üzerini fıstık, fındık, frambuaz ve nane yaprağı ile süsleyip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz tatlının içine 3-4 çorba kaşığı çikolata sosu da katabilirsiniz.