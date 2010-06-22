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Kurufasulye Tatlısı

Kurufasulye Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı toz şeker

300 gram kestane

1 çay bardağı kuru üzüm

2 paket vanilya

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay bardağı dövülmüş fındık

3'er çorba kaşığı süt ve gülsuyu

1 tatlı kaşığı tarçın



Üzeri için:

Dolmalık fıstık

fındık

frambuaz

nane yaprağı

YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve üzerini 4 parmak geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana kadar haşlayın. İçine toz şeker ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Diğer taraftan kestaneyi de haşlayıp, süzün ve kabuklarını soyun. Kuru fasulye ile birlikte blender'dan geçirin ve derin bir kaba alın. Sıcak suda 10 dakika beklettiğiniz kuru üzüm, vanilya, ceviz, fındık, süt, gülsuyu ve tarçını katın. Tüm malzemeyi karıştırın. Tatlıyı kaselere paylaştırın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Üzerini fıstık, fındık, frambuaz ve nane yaprağı ile süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz tatlının içine 3-4 çorba kaşığı çikolata sosu da katabilirsiniz.
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