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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Labneli Tatlı

Labneli Tatlı

Labneli Tatlı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

16 adet kedidili bisküvi

2 adet portakal

Krema için: 1 paket labne peyniri

1 su bardağı esme rşeker

2 adet yumurtanın sarısı

2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu



Çikolata sos için: 2 çorba kaşığı un

6 çorba kaşığı esmer şeker

2 çorba kaşığı kakao

2 su bardağı su

YAPILIŞI

Krema için sütü bir tencereye alın. Esmer şeker ve çırpılmış yumurta sarılarını ekleyin. Unu eleyerek süte ekleyin. Vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin. Son olarak labne peynirini ekleyip 2-3 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Çikolata sos için tüm malzemeyi bir tencerede karıştırarak pişirin. Portakalları sıkıp suyunu derin bir kaseye alın. Kedidillerini portakal suyunda ıslatın. Her porsiyon için iki adet kedi dilini servis tabağına yerleştirin. Üzerine kremadan gezdirin. Kremanın üzerine de iki adet kedidili yerleştirin. Üzerine çikolata sos gezdirin. Portakal kabuğu ve badem ile süsleyip servis yapın.
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