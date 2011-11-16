Labneli Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema için sütü bir tencereye alın. Esmer şeker ve çırpılmış yumurta sarılarını ekleyin. Unu eleyerek süte ekleyin. Vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin. Son olarak labne peynirini ekleyip 2-3 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Çikolata sos için tüm malzemeyi bir tencerede karıştırarak pişirin. Portakalları sıkıp suyunu derin bir kaseye alın. Kedidillerini portakal suyunda ıslatın. Her porsiyon için iki adet kedi dilini servis tabağına yerleştirin. Üzerine kremadan gezdirin. Kremanın üzerine de iki adet kedidili yerleştirin. Üzerine çikolata sos gezdirin. Portakal kabuğu ve badem ile süsleyip servis yapın.