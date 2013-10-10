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Limonlu Parfe Tarifi

Yemeklerden sonra tatlı yemeden duramayanlardan mısınız? Limonlu parfe tarifi tam size göre. Yaz aylarında sofranıza yakışacak limonlu parfe nasıl yapılır? Cevabı;
Limonlu Parfe Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

300 ml (bir buçuk su bardağı) krema

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

3 adet limonun suyu ve

rendelenmiş kabuğu

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Oda sıcaklığındaki yumurta aklarını cam bir kasede bir tutam tuzla birlikte, katı bir köpük olana dek mikserle çırpın. Diğer tarafta yumurta sarılarını krema, pudra şekeri, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ile çırpın. Köpük halindeki yumurta aklarını diğer karışıma ekleyip karıştırın. Kare bir kalıba karışımı yayın. Bir gece buzlukta bekletin. Dilimleyip frenk üzümü ile birlikte servis yapın.
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