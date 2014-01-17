Lokumlu Şekerlemeli Çikolatalar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2-3 çorba kaşığı kuru üzüm
2 çorba kaşığı kuru kayısı
1 çay bardağı sade lokum
2 çorba kaşığı dövülmüş fındık
1 adet yumurtanın akı
4 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
1 paket bitter çikolata (80 gram)
YAPILIŞI
Üzüm, kayısı ve lokumları küçük küçük kesin. Sonra 2 çorba kaşığı dövülmüş fındık, yumurta akı ve toz şekerle karıştırın. Üzerine tereyağını ve 1 çorba kaşığı unu ekleyip bir hamur hazırlayın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar alarak tepsiye dökün. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 6 dakika pişirin. Fırından alıp soğumasını bekleyin. Bu arada çikolatayı benmari usulü eritip bir yağlı kağıda, istediğiniz kalınlıkta yayın. Çikolata soğumadan, soğuttuğunuz lokumlu parçaları, çikolatanın üzerine dizin. Çikolata ve lokumlu parçaların birbirlerine yapışmalarını bekleyin. Daha sonra, her parçayı bir bıçak yardımıyla dikkatlice kesip çıkarın ve servis yapın.