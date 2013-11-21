Makaron Tarifi

Rengarenk görünümleriyle herkesi büyülediğine emin olduğumuz makaronları birde kendiniz yapın. Makaron tarifi biraz karışık olsa da yaptıktan sonra sizi tatmin edecektir. Peki makaron nasıl yapılır?

20 Adet

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti