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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Makaron Tarifi

Makaron Tarifi

Rengarenk görünümleriyle herkesi büyülediğine emin olduğumuz makaronları birde kendiniz yapın. Makaron tarifi biraz karışık olsa da yaptıktan sonra sizi tatmin edecektir. Peki makaron nasıl yapılır?
Makaron Tarifi
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram hazır makaron tozu

Yarım su bardağı 45-50 derece sıcaklıkta su

Kreması için:

Yarım su bardağı krema

Kürdanın ucu ile gıda boyası

130 gram beyaz çikolata

2 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

1 makaron tozunu derin bir kaba alın. Sıcak su ekleyip, mikserin orta devrinde 4 dakika çırpın. Sıkma torbasına alıp, yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine 2 cm aralıklarla 1 TL'lik madeni para büyüklüğünde sıkın. Daha sonra fırın tepsisini mutfak tezgahına 2-3 kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasınısağlayın. Önceden ısıtılmış 130 derece fırında, 12-14 dakika fırının kapağını açmadan pişirin.
2 Krema için, krema kaynama noktasına gelene dek ısıtın. Gıda boyası ekleyip ocaktan alın. Kıyılmış beyaz çikolata ve tereyağı ilave edip 5 dakika karıştırın. Kremayı 30 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Kremayı sıkma torbasına alıp, makaronların yarısının üzerine sıkın. Üzerlerine kalan makaronları kapatıp servis yapın.
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