Makaron Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram hazır makaron tozu
Yarım su bardağı 45-50 derece sıcaklıkta su
Kreması için:
Yarım su bardağı krema
Kürdanın ucu ile gıda boyası
130 gram beyaz çikolata
2 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
1 makaron tozunu derin bir kaba alın. Sıcak su ekleyip, mikserin orta devrinde 4 dakika çırpın. Sıkma torbasına alıp, yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine 2 cm aralıklarla 1 TL'lik madeni para büyüklüğünde sıkın. Daha sonra fırın tepsisini mutfak tezgahına 2-3 kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasınısağlayın. Önceden ısıtılmış 130 derece fırında, 12-14 dakika fırının kapağını açmadan pişirin.
2 Krema için, krema kaynama noktasına gelene dek ısıtın. Gıda boyası ekleyip ocaktan alın. Kıyılmış beyaz çikolata ve tereyağı ilave edip 5 dakika karıştırın. Kremayı 30 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Kremayı sıkma torbasına alıp, makaronların yarısının üzerine sıkın. Üzerlerine kalan makaronları kapatıp servis yapın.