Mangolu Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz krem şantiyi 3 çay bardağı mango suyu ile mikserleyin. Koyu bir kıvam alması için buzdolabında bekletin. 2 su bardağı mango suyunu nişasta ve toz şeker ile bir tencereye alın. Devamlı karıştırarak kıvamlı krema halini alana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alın. Karıştırarak soğutun. Oda sıcaklığındaki yumurta aklarını tuzla birlikte kuru, dibi yuvarlak cam veya metal bir kaba alın. Kar halini alana kadar mikserleyin. Bekletmeden, çırpılmış krem şantiyi ekleyin. Kaşık kaşık pişmiş kremayı ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Kalıbı yağlı kağıt ile kaplayıp karışımı içine boşaltın. Buzlukta 4-5 saat bekletip dondurun. Kalıptan servis tabağına çıkartıp mango dilimleri ile süsleyin.