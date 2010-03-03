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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Mangolu Parfe

Mangolu Parfe

Mangolu Parfe
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çay bardağı mango suyu

2 paket toz krem şanti

5 adet yumurtanın akı

1 çimdik tuz

2 su bardağı mango suyu

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Toz krem şantiyi 3 çay bardağı mango suyu ile mikserleyin. Koyu bir kıvam alması için buzdolabında bekletin. 2 su bardağı mango suyunu nişasta ve toz şeker ile bir tencereye alın. Devamlı karıştırarak kıvamlı krema halini alana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alın. Karıştırarak soğutun. Oda sıcaklığındaki yumurta aklarını tuzla birlikte kuru, dibi yuvarlak cam veya metal bir kaba alın. Kar halini alana kadar mikserleyin. Bekletmeden, çırpılmış krem şantiyi ekleyin. Kaşık kaşık pişmiş kremayı ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Kalıbı yağlı kağıt ile kaplayıp karışımı içine boşaltın. Buzlukta 4-5 saat bekletip dondurun. Kalıptan servis tabağına çıkartıp mango dilimleri ile süsleyin.
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