Marshmallow

Öncelikle toz jelatini derin bir kasenin içine dökün ve soğuk suyu ilave edin. Her ikisini 10 dakika, jelatin bembeyaz ve yoğun bir köpük olana dek karıştırın. Şekeri, mısır şurubunu, suyu ve tuzu ilave edin. Eğer çubuk vanilya kullanacaksınız onu ilave edin (ben çubuk vanilya kullandım ve karışım kaynadığı zaman bir kaşık yardımı ile aldım içinden). Kalın tabanlı bir tencereyi kısık ateşe koyup, sürekli karıştırarak pişirin. Bu tarifte sıvı ölçer bir termometre kullanılması öneriliyordu. Ben özellikle kullanmadım (bu tür termometrelerin hepimizin evinde bulunmadığını ve pek de sıklıkla kullanılmadığını düşünürsek, ona göre yaptım denemelerimi. Ama evde sıvı ölçer termometreniz varsa, sıcaklık 240 dereceyi bulana dek kaynatmalısınız). Çok kısık ateşte pişirmeye dikkat edin. Kaynadıktan sonra yine karıştırmayı bırakmadan tam 10 dakika daha pişirin. Renk beyazdan giderek krem rengine doğru dönüyor ve karıştırırken yoğunluk artıyor. Köpük köpük ve kabaran bir hal alıyor karışım. Şekeri, 10 dakika kaynadıktan sonra derin bir kaseye aktarın. İçine dövülmüş damla sakızını ilave edin.

Sıcakken bu kez mikserle karıştırmaya başlayın. Mikserle tam on beş dakika süre çırpın. Süreye özellikle uymanız gerekiyor (mikserinizi arada dinlendirerek çalıştırın, yoksa benim gibi yeni mikser almak zorunda kalırsınız). Bu süre içinde rengi bembeyaz olacak, hacmi, yoğunluğu ise iyice artacaktır. Kullanacağınız kabı ona göre seçebilirsiniz. Nişasta ve şekeri karıştırın. Bunu bir tepsiye ya da cam fırın kabına (ben 22x20 cm bir cam tepsi kullandım) bolca dökün (önceden kullanacağınız tepsiyi hafifçe fırça ile yağlar ve sonra şeker ve nişastalı karışımdan serperseniz, şekerlerin tepsiden ayrılması çok daha kolay olur. Bunu denemeler sırasında öğrendim). Üzerine iyice yoğunlaşan karışımı boşaltın. Üst kısmına da, şekerli ve nişastalı karışımdan serperek, elinizle düzleştirin. Üzerini örtmeden bir gece buzdolabında bırakın. Asla sarmayın ya da bir şeylerle örtmeyin ki, iyice kurusun. Toplam 7-8 saatlik bekleme süresi sonunda, şekerler oldu bile. Şeker serptiğiniz zeminin üzerine çıkararak, bıçakla ya da mutfak makası ile, kare ve dikdörtgen şekillerde kesin (şekillendirmede, ufak seramik ya da cam kaselerden, tart kalıplarından da faydalanabilirsiniz). Üzerinde şekeri azalmış olanlara biraz nişastalı şeker karışımından serpin ve servis yapın.

BUNLARA DİKKAT!

* Ben kullandığım kalıplardan 18-24 adet şeker elde edebildim. Siz kalıp kullanmak yerine, kare şekiller keserseniz, daha fazla sayıda şeker elde edebilirsiniz.

* Şekeri, hazır ince çekilmiş olarak satın aldım. Böylece işim oldukça kolaylaştı. Hazır satılan bu şekerin tamamen organik olması da onu tercih etmemde önemli sebeplerden biri oldu. Bunlar, 5-10 kg. paketler halinde satılıyor. Eğer şeker hamuru ve pasta denemelerini sıklıkla yapıyorsanız, bu ince şekerin evde bulunmasında fayda var. Yok eğer 'ben çok sıklıkla bu tür tatlılar yapmam!' derseniz, evde kullanacağınız şekerinizi oldukça ince hale getirmeniz gerekiyor. Şekeri robottan en az üç-dört kez çekerek, incecik pudra şekeri kıvamında şeker elde edebilirsiniz.

MISIR ŞURUBU TARİFİ

2 cup normal toz şeker (400 gram)

1 cup su (240 ml) Bir tutam tuz Su ve şekeri karıştırın. Tencereye alıp, orta ateşte pişirin. 5 dakika kaynatıp, tencereyi ocaktan alın. Tuz ilave edip, soğumaya bırakın.