Mermer Cheesecake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı (200 ml) sıvı yağ
1 çay kaşığı vanilya
2 çay kaşığı sirke
5 çorba kaşığı süt
3 su bardağı + 3 çorba kaşığı kara buğday unu
2 su bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu
5-10 damla pembe veya kırmızı gıda boyası
1 tutam tuz
ARASI İÇİN:
400 gram krem peynir veya labne peyniri
5 çorba kaşığı toz şeker
2 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya
KALIBI YAĞLAMAK İÇİN:
2 çorba kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Yumurta, sıvı yağ, vanilya, sirke ve 2 çorba kaşığı sütü iyice çırpın. Ayrı bir yerde un, tozşeker, kakao, tuz ve kabartma tozunu karıştırıp, yumurtalı karışımına ilave edin ve hafifçe çırpın. Karışımın yarısını yağlanmış orta boy yuvarlak kek kalıbına boşaltın. Kalanına 3 çorba kaşığı süt ve gıda boyası ilave edip karıştın ve kenara alın. Arası için krem peynir, toz şeker, yumurta ve vanilyayı pürüzsüz olacak şekilde karıştırıp, kalıba dökün. Üzerine, kenara ayırdığınız renkli karışımı kaşık yardımıyla parça parça yerleştirip, kürdan yardımıyla gelişigüzel şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.