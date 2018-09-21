Mermer Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta, sıvı yağ, vanilya, sirke ve 2 çorba kaşığı sütü iyice çırpın. Ayrı bir yerde un, tozşeker, kakao, tuz ve kabartma tozunu karıştırıp, yumurtalı karışımına ilave edin ve hafifçe çırpın. Karışımın yarısını yağlanmış orta boy yuvarlak kek kalıbına boşaltın. Kalanına 3 çorba kaşığı süt ve gıda boyası ilave edip karıştın ve kenara alın. Arası için krem peynir, toz şeker, yumurta ve vanilyayı pürüzsüz olacak şekilde karıştırıp, kalıba dökün. Üzerine, kenara ayırdığınız renkli karışımı kaşık yardımıyla parça parça yerleştirip, kürdan yardımıyla gelişigüzel şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.