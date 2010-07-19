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Meyve Soslu Dondurma Kızartması

Meyve Soslu Dondurma Kızartması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg dondurma



Sos için: 1'er su bardağı vişne, çilek ve ahududu

Yarım çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı mısır nişastası



Hamuru için:

Bir buçuk su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/4 su bardağı toz şeker

Yarım paket vanilya

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

100 gram krema



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Dondurma kaşığı ile dondurmadan 6 top çıkarın. Birbirine değmeyecek şekilde tepsiye dizip, derin dondurucuda dinlenmeye bırakın. Sos için çekirdekleri ayıklanmış vişne, çilek, ahududu ve toz şekeri tavaya alın. 5 dakika karıştırarak pişirin. Nişasta ilave edip, karıştırdıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın. 3 Hamuru için ayrı bir yerde un,kabartma tozu, toz şeker ve vanilyayı karıştırın. 1 adet yumurta, tereyağı ve krema
ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru 6 eşit parçaya bölün. Unlanmış düz bir zemin üzerinde 20x20 cm ebadında açın. Kalan 1 adet yumurtayı 1 çorba kaşığı su ile çırpıp, açtığınız hamurların üzerilerine sürün. Dondurmaları derin dondurucudan alın. 1 parça
dondurmayı yufkanın kenarına yerleştirip, yufkanın diğer yarısını üzerine kapatın. Hamuru büyük bir bardak ağzı ile kesin. Kenarlarının açılmaması için çatalla iyice bastırın. Dondurma ve yufkalar bitene kadar aynı
işlemi tekrarlayın. Derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Hamurlu dondurma toplarını bol ve kızgın sıvı yağda, altın sarısı renk alana dek kızartın. Meyve sosla birlikte servis yapın.
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