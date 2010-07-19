Meyve Soslu Dondurma Kızartması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dondurma kaşığı ile dondurmadan 6 top çıkarın. Birbirine değmeyecek şekilde tepsiye dizip, derin dondurucuda dinlenmeye bırakın. Sos için çekirdekleri ayıklanmış vişne, çilek, ahududu ve toz şekeri tavaya alın. 5 dakika karıştırarak pişirin. Nişasta ilave edip, karıştırdıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın. 3 Hamuru için ayrı bir yerde un,kabartma tozu, toz şeker ve vanilyayı karıştırın. 1 adet yumurta, tereyağı ve krema

ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru 6 eşit parçaya bölün. Unlanmış düz bir zemin üzerinde 20x20 cm ebadında açın. Kalan 1 adet yumurtayı 1 çorba kaşığı su ile çırpıp, açtığınız hamurların üzerilerine sürün. Dondurmaları derin dondurucudan alın. 1 parça

dondurmayı yufkanın kenarına yerleştirip, yufkanın diğer yarısını üzerine kapatın. Hamuru büyük bir bardak ağzı ile kesin. Kenarlarının açılmaması için çatalla iyice bastırın. Dondurma ve yufkalar bitene kadar aynı

işlemi tekrarlayın. Derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Hamurlu dondurma toplarını bol ve kızgın sıvı yağda, altın sarısı renk alana dek kızartın. Meyve sosla birlikte servis yapın.