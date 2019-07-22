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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Tart Tarif

Meyveli Tart Tarif

Sıcak havalarda çayın yanına ağır tatlılar yerine bol meyveli hafif tatlılar olsun isteyenler için dilerseniz tarifimizdeki gibi muz ve üzümle dilerseniz de başka meyvelerle hazırlayabileceğiniz meyveli tart tarifi
Meyveli Tart Tarif
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tart hamuru için:



125 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 adet yumurta



1 çay bardağı pudraşekeri



Yarım paket kabartma tozu



Bir tutam tuz



2-3 damla limon suyu



Aldığı kadar un





Üst malzemesi için:



1 su bardağından 1 parmak eksik un



100 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 kahve fincanı tozşeker



2 adet muz



200 gram üzüm


YAPILIŞI

Tart hamuru için yoğurma kabına tereyağı, yumurta, pudraşekeri, kabartma tozu, tuz ve limon suyunu koyun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 1 saat bekletin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bir parça ayırın ve geri kalan hamurdan 6 adet beze yapın. Her bir bezeyi yağlanmış 10 cm çapındaki tart kalıbının içine kenarları taşacak şekilde yerleştirin. Hamurların üzerlerini kabarmaması için çatalla birkaç yerinden delin. Ayırdığınız mandalina büyüklüğündeki hamurdan bezelye büyüklüğünde toplar yapın ve tart kalıbının içindeki hamurların kenar kısımlarının üzerine yan yana olacak şekilde yerleştirin. Tart kalıplarını fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Yarı pişmiş haldeyken fırından çıkarın. Hafif ılınınca orta kısımlarına dilimlenmiş muz ve üzümleri pay edin. Üst malzemesi için derin bir kaba un, tereyağı ve tozşekeri koyun. Parmak ucuyla karıştırarak karışımı ekmek ufağı haline getirin. Bu karışımı meyvelerin üzerine elinizle ufalayarak serpiştirin. Tart hamurlarını tekrar ısıtılmış 190 derece fırına koyun ve üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra soğutun ve dilerseniz beyaz çikolata sos ile birlikte servis yapın.

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