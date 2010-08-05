Meyveli Krem Karamel

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet armut
2 adet muz
1 adet portakal
9 çorba kaşığı toz şeker
1 adet çubuk tarçın
4 çorba kaşığı su
4 adet yumurta
Süslemek için:
Kıyılmış badem (file badem)
YAPILIŞI
Armut ve muzu dilimledikten sonra bir tencereye aktarın. Rendenin ince tarafı ile rendelediğiniz portakal kabuğunu ve sıktığınız portakal suyunu, 3 çorba kaşığı toz şekeri tencereye ilave edip çubuk tarçınla beraber 5 dakika karıştırarak pişirin. Çubuk tarçını tencereden alarak kalan malzemeyi soğumaya bırakın. Ayrı bir
kapta su ile 6 çorba kaşığı toz şekeri esmerleşene kadar karamelize edip fırına dayanıklı krem karamel kaplarına paylaştırın. Yumurtayı mikserle 5 dakika çırparak soğumuş olan meyve püresine ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra karamellerin üzerine bölüştürün. İçine bir miktar su koyduğunuz tepsiye karamel kaplarını
yerleştirerek 150 derece fırında 25- 30 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız karamel kaplarını soğumaya bırakın.
Kenarlarını bıçak yardımı ile kalıptan ayırarak servis tabağına ters çevirin. Üzerini file bademle süsleyerek servis
yapın