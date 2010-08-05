Meyveli Krem Karamel

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armut ve muzu dilimledikten sonra bir tencereye aktarın. Rendenin ince tarafı ile rendelediğiniz portakal kabuğunu ve sıktığınız portakal suyunu, 3 çorba kaşığı toz şekeri tencereye ilave edip çubuk tarçınla beraber 5 dakika karıştırarak pişirin. Çubuk tarçını tencereden alarak kalan malzemeyi soğumaya bırakın. Ayrı bir

kapta su ile 6 çorba kaşığı toz şekeri esmerleşene kadar karamelize edip fırına dayanıklı krem karamel kaplarına paylaştırın. Yumurtayı mikserle 5 dakika çırparak soğumuş olan meyve püresine ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra karamellerin üzerine bölüştürün. İçine bir miktar su koyduğunuz tepsiye karamel kaplarını

yerleştirerek 150 derece fırında 25- 30 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız karamel kaplarını soğumaya bırakın.

Kenarlarını bıçak yardımı ile kalıptan ayırarak servis tabağına ters çevirin. Üzerini file bademle süsleyerek servis

yapın