Muhallebili Elma Tatlısı Tarifi

Elmarın kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını sebze oyacağı ile çıkartın. Tencereye dizin. Üzerine şekeri ve suyu ekleyin. Suyunu çekinceye kadar pişirin. Pişen elmaları servis tabağına alın. Bir tencerede süt, yumurta, un ve tozşekeri kısık ateşte karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan indirmeden önce vanilyayı ekleyip karıştırın. Muhallebiyi sıcakken elmaların üzerine gezdirin. Muhallebisoğuyunca antepfıstığı, nar ve nane yaprakları ile süsleyin.