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Muhallebili Elma Tatlısı Tarifi

Muhallebili elma tatlısı tarifi ile hafta sonu misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayabilirsiniz. Muhallebili elma tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte detaylar...
Muhallebili Elma Tatlısı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet elma

1 su bardağından biraz fazla toz şeker

Yarım su bardağı su



Üzeri için:

Yarım kg süt

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya



Süslemek için:

Antep fıstığı, nar taneleri ve nane yaprakları


YAPILIŞI

Elmarın kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını sebze oyacağı ile çıkartın. Tencereye dizin. Üzerine şekeri ve suyu ekleyin. Suyunu çekinceye kadar pişirin. Pişen elmaları servis tabağına alın. Bir tencerede süt, yumurta, un ve tozşekeri kısık ateşte karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan indirmeden önce vanilyayı ekleyip karıştırın. Muhallebiyi sıcakken elmaların üzerine gezdirin. Muhallebisoğuyunca antepfıstığı, nar ve nane yaprakları ile süsleyin.
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