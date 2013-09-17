Muhallebili elma tatlısı tarifi ile hafta sonu misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayabilirsiniz. Muhallebili elma tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte detaylar...
8 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Yemek Daveti
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet elma
1 su bardağından biraz fazla toz şeker
Yarım su bardağı su
Üzeri için:
Yarım kg süt
3 adet yumurta
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Süslemek için:
Antep fıstığı, nar taneleri ve nane yaprakları
YAPILIŞI
Elmarın kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını sebze oyacağı ile çıkartın. Tencereye dizin. Üzerine şekeri ve suyu ekleyin. Suyunu çekinceye kadar pişirin. Pişen elmaları servis tabağına alın. Bir tencerede süt, yumurta, un ve tozşekeri kısık ateşte karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan indirmeden önce vanilyayı ekleyip karıştırın. Muhallebiyi sıcakken elmaların üzerine gezdirin. Muhallebisoğuyunca antepfıstığı, nar ve nane yaprakları ile süsleyin.